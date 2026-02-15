15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
1-148'
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
0-151'
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-041'
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
1-282'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Porto'dan deplasmanda kritik galibiyet

Portekiz Süper Ligi'nin 22. haftasında lider Porto deplasmanda Nacional'i 1-0 mağlup etti.

15 Şubat 2026 20:48
Porto'dan deplasmanda kritik galibiyet
Portekiz Süper Ligi 22. hafta maçında lider Porto deplasmanda Naiconal'i 1-0 mağlup etti.
 
Estadio da Madeira'da oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golü 60. dakikada Jan Bednarek attı.
 
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül ilk 11'de başladığı karşılaşmada 74 dakika sahada kaldı.
 
Bu sonuçla birlikte Porto 59 puana ulaştı, Nacional ise 21 puanda kaldı. İkinci sırada yer alan ve bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 52 puanı var. Sporting Lizbon bugün (15 Şubat Pazar) saat 23:30'da sahasında Famalicao ile karşılaşacak.
 
Ligin sonraki maçında Porto, Rio Ave'yi konuk edecek. Nacional ise Arouca'ya konuk olacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 10 8 4 38 28 38
6 Başakşehir 22 9 7 6 37 23 34
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
