15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, gelecek sezon kariyerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda henüz net bir karar vermediğini açıkladı.

calendar 16 Şubat 2026 05:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Paylaş:

Paylaş:



Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, gelecek sezon kariyerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda henüz net bir karar vermediğini açıkladı.

LeBron eğer devam ederse, 24. NBA sezonuna çıkarak rekorunu geliştirecek.

"Ben bildiğimde siz de bileceksiniz," diyen James, Pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece yaşamak istiyorum, hepsi bu," ifadelerini kullandı.

41 yaşındaki yıldız oyuncu yaz aylarında sınırsız serbest oyuncu olacak. James, Los Angeles Lakers formasıyla sekiz sezon geçirdi ve takımı 2020 yılında şampiyonluğa taşıdı. Ancak Lakers, o şampiyonluk sezonundan bu yana yalnızca iki play-off serisi kazanabildi.

Kulüp içinde de bazı gerilimler yaşandığı, takım yöneticisi ve azınlık hissedarı Jeanie Buss'un James'e karşı mesafeli bir tutum sergilediği öne sürülüyor.

James'in kariyerinde 11 sezon forma giydiği Cleveland Cavaliers'ın ise yıldız oyuncunun geri dönmek istemesi halinde üçüncü dönem için kapıyı açık tuttuğu belirtiliyor.

Öte yandan LeBron, odağının mevcut sezonda olduğunu ve Luka Doncic ile Austin Reaves ile birlikte sezonun kritik bölümüne en iyi şekilde hazırlanmak istediğini ifade etti. Üçlü, bu sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 10 maçta birlikte forma giyebildi.

"Sezonun en iyi basketbolunu oynadığımız dönemlerde çok iyi göründük," diyen James, "Ama kötü oynadığımızda gerçekten kötüydük. En önemli şey sağlıklı kalabilmek. Ne kadar süre birlikte oynayabileceğimiz ve kimya oluşturabileceğimiz belirleyici olacak," ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
