Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, gelecek sezon kariyerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunda henüz net bir karar vermediğini açıkladı.



LeBron eğer devam ederse, 24. NBA sezonuna çıkarak rekorunu geliştirecek.



"Ben bildiğimde siz de bileceksiniz," diyen James, Pazar günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece yaşamak istiyorum, hepsi bu," ifadelerini kullandı.



41 yaşındaki yıldız oyuncu yaz aylarında sınırsız serbest oyuncu olacak. James, Los Angeles Lakers formasıyla sekiz sezon geçirdi ve takımı 2020 yılında şampiyonluğa taşıdı. Ancak Lakers, o şampiyonluk sezonundan bu yana yalnızca iki play-off serisi kazanabildi.



Kulüp içinde de bazı gerilimler yaşandığı, takım yöneticisi ve azınlık hissedarı Jeanie Buss'un James'e karşı mesafeli bir tutum sergilediği öne sürülüyor.



James'in kariyerinde 11 sezon forma giydiği Cleveland Cavaliers'ın ise yıldız oyuncunun geri dönmek istemesi halinde üçüncü dönem için kapıyı açık tuttuğu belirtiliyor.



Öte yandan LeBron, odağının mevcut sezonda olduğunu ve Luka Doncic ile Austin Reaves ile birlikte sezonun kritik bölümüne en iyi şekilde hazırlanmak istediğini ifade etti. Üçlü, bu sezon sakatlıklar nedeniyle yalnızca 10 maçta birlikte forma giyebildi.



"Sezonun en iyi basketbolunu oynadığımız dönemlerde çok iyi göründük," diyen James, "Ama kötü oynadığımızda gerçekten kötüydük. En önemli şey sağlıklı kalabilmek. Ne kadar süre birlikte oynayabileceğimiz ve kimya oluşturabileceğimiz belirleyici olacak," ifadelerini kullandı.



