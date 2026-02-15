Ergin Ataman: 'Mağlubiyet yorgunluktan kaynaklandı'

Panathinaikos (15-3), Yunanistan Ligi'nin 19. haftasında OAKA'da Kolossos'a 97-102 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından başantrenör Ergin Ataman basın toplantısında yer almadı.

Ataman, yaptığı değerlendirmede takımın hem mental hem fiziksel olarak yorgun olduğunu belirtti:

"Takım, cuma günü EuroLeague finalinde Fenerbahçe'ye 83-85 kaybettikten sonra mental ve fiziksel olarak yorgundu. Maça bu kadar zayıf başlamayı beklemiyorduk. Kolossos'un 53 sayı atmasına izin verdik ve özgüven kazanmalarını sağladık. İkinci yarıda mücadele ettik ama rakip özgüven kazanmıştı ve biz olmamız gereken seviyede değildik. Maçı kazanma şansımız vardı ancak hatalar yaptık ve kaybettik."

Takımın son dönemdeki performansıyla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Real Madrid'e karşı mükemmel oynadık ve 83-82 kazandık. EuroLeague liderine karşı iyi oynadık ama şutları kaçırdık. Sporda bunlar var. Kolossos'a karşı ise trajik oynadık. Her maçın motivasyonu farklı oluyor. Elbette kazanmak istedik ama Final 8 için mental hazırlık tamamen farklı olacak."

Panathinaikos, Yunanistan Kupası Final 8 organizasyonunu Nea Alikarnassos Stadı'nda oynayacak.

Yeni transfer Nigel Hayes-Davis'in durumu hakkında konuşan Ataman, oyuncuyu Final 8'e yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti:

"Amacımız onu takıma entegre etmek ve Final 8'de oynatmak. Çok önemli bir oyuncu. Geçen hafta konuştuk, iyi durumda olduğunu söyledi ve yarın antrenmanlara başlayacak. Hazır olursa oynayacak."

Ataman, Hayes-Davis transferiyle kadronun tamamlandığını da vurguladı:

"Önceliğimiz Hayes-Davis'in entegrasyonu. Bir pivot transferi düşünmüyoruz, iyi bir kadromuz var. Kolossos yenilgisi gibi mağlubiyetler, mental olarak hazır olmadığınızda yaşanır. Yeni transferimizin Matias Lessort olacağını düşünüyorum. Durumu iyi, Yunanistan Kupası'ndan sonra dönmesini bekliyoruz. Bu iki oyuncuyla her şey farklı olacak. Üst düzey ve inanılmaz oyuncular. Büyük hedeflerimize ulaşmamızda yardımcı olacaklar. Başka bir transfer yapacağımızı düşünmüyorum."