15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
0-04'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Bologna, Torino deplasmanından galibiyet aldı

Bologna, İtalya Serie A'nın 25. haftasında deplasmanda Torino'yu 2-1 mağlup etti.

calendar 15 Şubat 2026 22:28
Haber: Sporx.com
Bologna, Torino deplasmanından galibiyet aldı
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Bologna, deplasmanda Torino'yu 2-1 yendi.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Bologna'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Nikola Vlašić (kendi kalesine) ve 70. dakikada Santiago Castro attı. Torino'nun tek golünü ise 62. dakikada Nikola Vlašić kaydetti.

Torino'da forma giyen milli futbolcu Emirhan İlkhan, 54. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Bologna puanını 33'e yükseltti, Torino ise 27 puanda kaldı.

Gelecek hafta Torino, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak; Bologna ise evinde Udinese'yi ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
