2026 NBA All-Star karşılaşmaları, Los Angeles'taki Intuit Dome'da oynanan mini turnuva formatıyla tamamlandı. Gecenin finalinde USA Stars, USA Stripes'ı 45-21 mağlup ederek All-Star şampiyonu oldu.



Final: Stars'tan net üstünlük, MVP Anthony Edwards!



Tamamen Amerikalı oyunculardan oluşan iki takımın karşı karşıya geldiği finalde USA Stars baştan sona üstün bir performans sergiledi. 12 dakikalık mücadelenin orta bölümünde 26-9'luk avantaj yakalayan Stars, kontrolü hiç bırakmadı.



Anthony Edwards, 5'te 3 isabetle sekiz sayı üretirken Tyrese Maxey dokuz sayıyla katkı verdi. Chet Holmgren sekiz sayı kaydederken Scottie Barnes ise dokuz sayı, dört ribaund ve bir asistle turnuvadaki etkili performansını finalde de sürdürdü.



USA Stripes cephesi ise maça oldukça yavaş başladı. İlk sekiz saha içi denemesinde 0/10 isabet oranında kalan Stripes, 12-1'lik erken bir seriyle geri düştü. LeBron James, yaklaşık dört dakikanın ardından takımının ilk saha içi isabetini buldu.



Üçüncü maçta 31 sayıyla yıldızlaşan Kawhi Leonard bu kez suskun kaldı. Clippers veteranı, 0/4 saha içi isabetle yalnızca bir sayı üretebildi. Donovan Mitchell altı sayıyla takımın en skorer ismi olurken, Stripes maçı 31'de 8 saha içi isabetle tamamladı.



Gecenin MVP'si ise finaldeki etkili oyunuyla Anthony Edwards oldu.



Yeni format



2026 All-Star organizasyonu, iki Amerikalı takımla birlikte ligin en iyi uluslararası oyuncularından oluşan üçüncü bir takımı karşı karşıya getiren mini turnuva formatında düzenlendi. Üç ekip toplam dört adet 12 dakikalık maç oynadı ve en iyi dereceyi elde eden iki takım finalde karşılaştı.



1. Maç: Edwards ve Barnes'tan geri dönüş



USA Stars, uzatmaya giden ilk maçta Dünya takımını 37-35 mağlup etti.



Minnesota Timberwolves yıldızı Anthony Edwards 13 sayıyla öne çıkarken Scottie Barnes üç sayı, beş ribaund, iki asist, bir top çalma ve bir blokla savunmada kritik rol oynadı.



Turnuvanın ilk maçında 3 dakika süre alan milli oyuncumuz Alperen Şengün, kısa sürede 4 ribaund ve 2 asistlik katkı verdi.



Edwards'ın bitime yakın kaydettiği üçlükle skor 32-32'ye geldi ve mücadele uzatmaya taşındı. Uzatma periyodunda Barnes'ın üçlüğü, hedef skora ulaşılmasını sağlayarak maçı bitirdi.



Victor Wembanyama organizasyona ciddi yaklaşma sözünü tutarak Dünya takımı adına ilk yedi sayıyı kaydetti. Fransız yıldız, 14 sayı ve altı ribaundluk performansına üç blok ekledi.



Karl-Anthony Towns benchten gelerek 10 sayı üretirken, Deni Avdija ilk All-Star deneyiminde beş sayı kaydetti.







2. Maç: Fox'tan buzzer-beater



Tecrübeli USA Stripes ekibi, ikinci maçta USA Stars'ı 42-40 mağlup etti.



San Antonio Spurs guardı De'Aaron Fox, bitime saniyeler kala kaydettiği üçlükle galibiyeti getirdi. Jaylen Brown 11 sayı, üç ribaund ve bir blokla Stripes'ın en skorer ismi olurken, LeBron James sekiz sayıyla dengeli hücum katkısı sundu.



Giannis Antetokounmpo'nun sakatlığı sonrası kadroya dahil edilen Fox, ikinci All-Star maçında kritik rol oynadı.



USA Stars'ta Edwards bir kez daha 11 sayı ve üç ribaundla takımına liderlik etti. Cade Cunningham 11 sayı, dört asist ve üç ribaund üretirken Jalen Duren yedi sayıyla katkı verdi.







3. Maç: Kawhi'dan 31 sayılık şov



USA Stripes, Dünya takımını 48-45 mağlup ederek finale yükseldi.



Kawhi Leonard, ev sahibi arenada adeta şov yaptı. 13'te 11 saha içi isabetle 31 sayı üreten Leonard, bir bölümde üst üste 11 sayı kaydetti.



Üçüncü maçta da Dünya takımı adına süre alan Alperen Şengün ise 6 dakikalık bölümde 1 sayı, 1 ribaund ve 2 asistlik katkı verdi. Hücum organizasyonlarında topu yönlendiren Alperen, kısa süreye rağmen oyun kurulumuna destek sağladı.



Victor Wembanyama 19 sayı ve iki ribaundla etkili bir performans sergilerken Jamal Murray sekiz sayı ve dört asist üretti.



Dünya takımı, Nikola Jokic ve Luka Doncic'in sınırlı süre almasıyla birlikte Shai Gilgeous-Alexander ve Giannis Antetokounmpo'nun sakatlıkları nedeniyle eksik kadroyla mücadele etti.



2026 NBA All-Star organizasyonu, yeni turnuva formatı, yıldız performansları ve yüksek tempolu maçlarıyla basketbolseverlere farklı bir deneyim sundu.



