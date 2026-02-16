15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, NBA kariyerinin ardından dövüş sporlarında mücadele etmeye sıcak baktığını açıkladı.

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, NBA kariyerinin ardından dövüş sporlarında mücadele etmeye sıcak baktığını açıkladı.

29 yaşındaki Brown, All-Star hafta sonu medya gününde yaptığı açıklamada UFC CEO'su Dana White ile bu konuda görüştüğünü belirtti.

"Dürüst olmak gerekirse bunu düşündüm ve bazı insanlarla konuştum," diyen Brown, "Kariyerimin bir bölümünden sonra UFC ya da boksta yer almak isterim. Dana White ile bazı konuları konuştuk, ama zamanla göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Geçmişte bazı eski NBA oyuncuları dövüş sporlarına yönelmişti. Nate Robinson 2020'de Jake Paul karşısında nakavt olurken, Deron Williams 2021'de eski NFL oyuncusu Frank Gore'u bir gösteri maçında mağlup etmişti.

Beş kez All-Star seçilen Brown, 2024'te Celtics ile şampiyonluk ve Finaller MVP'si yaşamıştı. Yıldız oyuncu bu sezon maç başına 29.3 sayı, 6.9 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları yakalıyor.

Celtics başantrenörü Joe Mazzulla'nın da büyük bir MMA hayranı olduğu ve birçok UFC organizasyonunu yerinde takip ettiği biliniyor.

