Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo, All-Star hafta sonunda ESPN'e yaptığı açıklamada kulübüne bağlılığını yineledi.



Takas döneminde adının birçok senaryoda geçmesine rağmen Milwaukee'de kalmış olan Antetokounmpo "Şu an için Milwaukee Bucks'a bağlıyım. Birlikte çalıştığım insanlara, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, başantrenör Doc Rivers'a ve genel menajer Jon Horst'a bağlıyım," ifadelerini kullandı ve ekledi:



"Sezon başından beri söylediğim şey şu: Ağzımdan asla 'Milwaukee Bucks'ta olmak istemiyorum' sözünü duymayacaksınız."



Takas dönemine yaklaşılırken birçok kez Milwaukee'de kalmak istediğini dile getiren Antetokounmpo, sürenin dolmasının hemen ardından "The Wolf of Wall Street" filminden Leonardo DiCaprio'nun "Gitmiyorum" repliğini içeren bir klip paylaşmıştı.



En az gelecek sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun 2027-28 sezonu için 62.8 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. 10 kez All-Star seçilen Antetokounmpo, 1 Ekim itibarıyla kontrat uzatma hakkına sahip olacak.



Her ne kadar Bucks sezon içinde takas yoluna gitmemiş olsa da tarafların yaz döneminde olası senaryoları yeniden değerlendirebileceği belirtiliyor.



Giannis bu sezon 30 maçta ortalama 28 sayı, 10 ribaund ve 5.6 asist üretiyor. Ancak baldır sakatlığı nedeniyle son dokuz maçta forma giyemedi ve All-Star karşılaşmasında da yer almadı. Doc Rivers, Doğu Konferansı'nda 12. sırada bulunan Milwaukee'nin yıldız oyuncuyu sezonu kapatma yoluna gitmeyeceğini ifade etti.



