16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Kayseri galibiyete hasret; 2,5 aydır 3 puan yok

Düşme hattında yer alan Kayserispor, ligde çıktığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremedi.

Kayseri galibiyete hasret; 2,5 aydır 3 puan yok
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor ilk yarıda deplasmanda kazandığı Çaykur Rizespor maçının ardından çıktığı 8 maçta galibiyet yüzü göremedi. Böylelikle sarı-kırmızılı takım 2,5 aydır galibiyete hasret kaldı.

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, ligde de bir türlü istediği sonuçları alamayarak bu sezon çıktığı 22 karşılaşmanın 20'sinde de gelip gelemedi.

SON GALİBİYET 8 HAFTA ÖNCE

Sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ligin ilk yarısında deplasmanda geçen yıl 29 Kasım'da Çaykur Rizespor'u 1-0'lık skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de aradan geçen 2,5 aylık süreçte çıktığı son 8 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 4 mağlubiyet alıp, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 22 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 16 puanla 17'nci sırada, düşme hattında yer alıyor.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
