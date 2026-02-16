15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Galatasaray'da Çağrı Balta için krizi sürüyor!

Galatasaray'ın sözleşme teklif ettiği Çağrı Hakan Balta için süre doluyor. Genç oyuncunun ailesi Fenerbahçe seçeneğini değerlendirirken, sarı-kırmızılı ekibe sunulan şart ortaya çıktı.

Galatasaray'da Çağrı Balta için krizi sürüyor!
Galatasaray'ın profesyonel sözleşme vermek için çağrıda bulunduğu Çağrı Hakan Balta'ya verilen süre bu akşam (Pazartesi) doluyor.

Milliyet'in haberine göre, 17 yaşındaki futbolcu, yapılan 2.5 senelik teklifi kabul etmezse A takımla antrenmanlara alınmayacak.

15 Mayıs'ta 18 yaşına girecek ve amatör olarak transfer yapabilecek olan Çağrı Balta'nın ailesinin, oğullarını Fenerbahçe'ye götürmek konusunda karar verdikleri belirtildi.

ŞART SUNDULAR

Bu arada Çağrı'nın babası Hakan Balta'nın görüşmelerde sarı-kırmızılı yetkililere, "6 maçta 11'de oynar" maddesini sözleşmeye koydurmak istediği ve bunun Galatasaray tarafından kabul edilmediği bildirildi.

