Galatasaray'da Çağrı Balta için krizi sürüyor!

Galatasaray'ın profesyonel sözleşme vermek için çağrıda bulunduğu Çağrı Hakan Balta'ya verilen süre bu akşam (Pazartesi) doluyor.
Milliyet'in haberine göre, 17 yaşındaki futbolcu, yapılan 2.5 senelik teklifi kabul etmezse A takımla antrenmanlara alınmayacak.
15 Mayıs'ta 18 yaşına girecek ve amatör olarak transfer yapabilecek olan Çağrı Balta'nın ailesinin, oğullarını Fenerbahçe'ye götürmek konusunda karar verdikleri belirtildi.
ŞART SUNDULAR
Bu arada Çağrı'nın babası Hakan Balta'nın görüşmelerde sarı-kırmızılı yetkililere, "6 maçta 11'de oynar" maddesini sözleşmeye koydurmak istediği ve bunun Galatasaray tarafından kabul edilmediği bildirildi.
Milliyet'in haberine göre, 17 yaşındaki futbolcu, yapılan 2.5 senelik teklifi kabul etmezse A takımla antrenmanlara alınmayacak.
15 Mayıs'ta 18 yaşına girecek ve amatör olarak transfer yapabilecek olan Çağrı Balta'nın ailesinin, oğullarını Fenerbahçe'ye götürmek konusunda karar verdikleri belirtildi.
ŞART SUNDULAR
Bu arada Çağrı'nın babası Hakan Balta'nın görüşmelerde sarı-kırmızılı yetkililere, "6 maçta 11'de oynar" maddesini sözleşmeye koydurmak istediği ve bunun Galatasaray tarafından kabul edilmediği bildirildi.