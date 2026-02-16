16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı

Liderliğin her hafta değiştiği TFF 1. Lig'de 26. hafta karşılaşmaları oynanacak

calendar 16 Şubat 2026 10:11
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
TFF 1. Lig'de 26. hafta heyecanı
TFF 1. Lig'in 26. haftası, 17 Şubat Salı günü oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26. haftanın programı şöyle:

17 Şubat Salı:

14.30 Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

17.00 Eminevim Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 İstanbulspor-Esenler Erokspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

18 Şubat Çarşamba:

14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

14.30 Serikspor-Arca Çorum FK (Serik İsmail Oğan)

17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK (Van Atatürk)

20.00 Manisa FK-Bandırmaspor (Manisa 19 Mayıs)

19 Şubat Perşembe:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Adana Demirspor-Özbelsan Sivasspor (Yeni Adana)

20.00 Sakaryaspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
