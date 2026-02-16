Ferrari, yarış temposunda çok güçlü

Ferrari, sezon öncesi testlerde yarış temposunda güçlü göründü. Simülasyonlarda yüksek hızlara ulaşan ve rakiplerine gözdağı veren İtalyan ekip, simülasyonda en iyi dereceleri elde eden takım konumunda.



Lewis Hamilton, 1:34,209'luk derecesiyle en iyi turlar listesini üçüncü sırada tamamlarken, Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli'nin yaklaşık yarım saniye gerisinde kaldı.



Listenin zirvesinde Mercedes pilotları yer alsa da, madalyonun öteki yüzü Ferrari için çok daha parlak bir tablo çiziyor.



Sezon öncesi hazırlıkların bu aşamasında takımlar saf hızdan ziyade dayanıklılığa ve yüksek yakıt yüküyle yapılan uzun sürüşlere odaklanıyor. Ferrari takım patronu Frederic Vasseur'ün de dün onayladığı üzere, saf hız şu an için ikinci planda. Ancak veriler, Ferrari'nin asıl gücünün "yarış temposunda" saklı olduğunu gösteriyor.



Perşembe gününden itibaren İtalyan ekibinin yarış temposundaki üstünlüğü, dikkat çekmeye başlamıştı. Lewis Hamilton son test gününde temposunu daha da artırdı. Piste vuran kauçuk tabakasının artmasıyla iyileşen yol tutuşu bir etken olsa da SF-26, yarış konfigürasyonunda diğer tüm üst düzey takımlardan daha verimli çalışıyor.



KRAVİTZ: "YARIŞ TEMPOSUNDA EN İYİSİ FERRARİ"



Ünlü Sky Sport yorumcusu Ted Kravitz, Ferrari'nin testlerin ikinci gününde yaptığı kritik hamleyi şu sözlerle değerlendirdi: "Testlerin ikinci gününde Ferrari aracına yeni bir taban, yeni bir ön kanat ve güncellenmiş bir difüzör takıldı. Bu güncellemelerden sonra araç, yarış simülasyonu sırasında herkesin önündeydi. Aslına bakarsanız yarış temposunda en iyi takımın Ferrari olduğunu tam bir güvenle söyleyebiliriz."



HAMİLTON-LECLERC MÜCADELESİ





Veriler, Lewis Hamilton'ın yarış temposunun takım arkadaşı Charles Leclerc'ten bir miktar daha iyi olduğunu gösteriyor. Hamilton, testlerin ilk gününde yol tutuşunun çok düşük olduğundan şikayet ederek aracı alt seri araçlarına benzetmişti.



Ancak Kravitz, Ferrari'nin getirdiği güncelleme paketinden sonra durumun tamamen değiştiğini vurguluyor: "Hamilton'ın ilk günkü şikayetlerinden sonra Ferrari güncellemeleri araca monte ettiğinde işler değişti. Hamilton ve Leclerc günün benzer saatlerinde pistte olmalarına rağmen, Hamilton daha kauçuk kaplı bir pist avantajıyla da olsa etkileyici bir hız sergiledi. Bu gelişim gerçekten şaşırtıcı."







