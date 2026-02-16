Özkan Arseven: 'EuroLeague için Beşiktaş önemli'

Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Beşiktaş Basketbol AŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez, Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, Govee Türkiye Ülke Müdürü Baran Altıntaş ve Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım kaptanı Yiğit Arslan katıldı.



ARSEVEN: "GLOBAL MARKALARIN HEDEFİNDEYİZ"



Toplantıda konuşan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, erkek basketbol takımının uzun süredir devam eden sistemli ve disiplinli bir yapılanma içinde olduğunu vurguladı.



Her kulvarda zirveyi hedeflediklerinin altını çizen Arseven, "Takımımız global markaların hedefi haline geldi. Govee, taraftarımızın ve tüm sporseverlerin ilgisini çekecek ürünlere sahip. Beşiktaş'ın Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerine ulaşması konusunda destekçimiz olacak. Hedeflerimize hızla ulaşıp birlikte nice başarılara beraber imza atmayı temenni ediyorum. Geçen seneki final serisinde bir maç özelinde sponsorluk yapmışlardı. Govee de Beşiktaş'la beraber büyüyen bir marka. Önümüzdeki sezon da bu beraberliğin artarak devam edeceğini umut ediyorum." ifadelerini kullandı.



Govee Türkiye Ülke Müdürü Baran Altıntaş ise Beşiktaş'ın hem Türkiye hem de dünyada en köklü camialardan birisi olduğunu dile getirdi.



Altıntaş, "Beşiktaş'ın sahadaki azim, disiplin ve tutkusu bizim vizyonumuzla uyumlu. Bu sadece stratejik bir sponsorluk anlaşması değil, Türkiye ile Çin arasındaki ticaretin somut gelişmelerinden birisi de diyebiliriz. Umarım uzun soluklu bir sponsorluk dönemi geçiririz." açıklamasında bulundu.



Beşiktaş Basketbol AŞ İcra Kurulu Üyesi Ali Berke Tükenmez de siyah-beyazlı takımın parkedeki yükselişinin memnuniyet oluşturduğunu belirtti.



Tükenmez, Govee ile yapılan iş birliğinin büyüyerek devam edeceğine inandığının altını çizdi.



YÜCEL: "PANİONİOS'A CEZA GELECEKTİR"



Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, her kulvarda adım adım zirve mücadelesi verdiklerini dile getirerek en büyük hedeflerinin EuroCup şampiyonluğu olduğunu söyledi.



EuroCup'ın son haftasında Panionios deplasmanında yaşananlarla ilgili de konuşan Yücel, "Rakip kulüp tarafından çok iyi bir tavırla karşılanmadık. Pankart konusunda gerekli aksiyon maalesef alınmadı. Daha sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu hızlı şekilde kınama mesajı yayımladı. Biz de aksiyon aldık ve yazışmalara başladık. Bu hafta içinde Panionios'a ceza verileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Beşiktaş GAİN Basketbol A Takım kaptanı Yiğit Arslan da anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:



"Tüm taraftarlarımızı ve iş birliği içinde olan sponsorlarımızı mutlu etmek istiyoruz. En yakın hedefimiz Türkiye Kupası. Kupada zorlu 2 EuroLeague takımı var. Onlarla mücadele edebileceğimizi son dönemde gösterdiğimizi düşünüyorum. Hedefimiz kupayı kazanmak. Başlıca hedefimiz ise EuroCup. Türkiye Kupası'nı kazanırsak daha öz güvenli oluruz."



ARSEVEN: "HEDEF 3 KULVARDA ŞAMPİYONLUK"



Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, toplantıda gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.



Sezon başı yapılanmasını Avrupa şampiyonluğu hedefine göre yaptıklarını belirten Arseven, "Beşiktaş'ın her zaman hedefi her kulvarda şampiyonluktur. Üç kulvarda da bu hedefle mücadele ediyoruz. Sezonun belli kısmı tamamlandı ve en önemli kısmına geldik. Bu hafta Türkiye Kupası maçları var. TOFAŞ'ı geçmemiz durumunda yarı final ve final serileri olacak. İlk hedefimiz Türkiye Kupası. Sakatlıksız bir sezon olması durumunda sezonu en az bir kupayla tamamlarız diye düşünüyorum." diye konuştu.



"PANKART MAÇ İÇİNDE AÇILDI"



Panionios deplasmanında yaşananlar hakkında da açıklamalarda bulunan Arseven, şunları kaydetti:



"Nasıl bir atmosfere gideceğimizi tahmin edebiliyorduk. İlk maçta gerginlik olmuştu. Pankart maç başladıktan sonra açıldı. Gerekli aksiyonu alarak kaldırttırdık. Zaten maçtan önce olsaydı biz maça başlamazdık. Gerekli durumu başkanımıza bildirdik. Kendisi de devlet nezdinde gerekli girişimleri yaptı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanımız Hidayet Türkoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Hızlı aksiyon aldılar. EuroLeague'i kınamaları ve gerekli ceza için yazışmalarını tamamladılar. Bizim başvurumuz olmasa, şikayette bulunmasak hiçbir şekilde aksiyon alacaklarını düşünmüyorum. Hala da düşünmüyorum ama belki bizim girişimlerimizle bir ceza çıkacaktır."



"BEŞİKTAŞ'IN OLMASI EUROLEAGUE İÇİN ÖNEMLİ"



Siyah-beyazlı ekibin gelecek yıl EuroLeague'de mücadele etme hedefiyle ilgili de konuşan Arseven, "Bir iki ay önce organizasyon yetkilileriyle görüştük. Önümüzdeki sezon 24 takım olacak diye biliyorum. Burada Beşiktaş'ın olması, EuroLeague için önemli. Şimdi farklı bir organizasyon var NBA'in yapacağı. Burada çok şey değişebilir. Çok da radikal değişiklikler olacağını sanmıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Toplantı, imzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimiyle tamamlandı.



