Okan Buruk'tan Hakan Çalhanoğlu için transfer mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçıyla ilgili İtalyan basınına konuştu. Okan Buruk, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için de transfer mesajı verdi.

16 Şubat 2026
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus maçıyla ilgili İtalya'dan La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, "Ülkemizde yıllarca başarılar elde ettikten sonra Avrupa'da da kendimizi kanıtlamak istiyoruz. Taraftarlarımız, Şampiyonlar Ligi gecelerinde çılgına dönüyor ve stadyum bir kazan gibi oluyor!" dedi.

Okan Buruk, "Victor Osimhen'i transfer ettiğimizde, iki forvetle oynamaya karar verdim ama sonra Mauro Icardi sakatlandı. Şimdi ikisi de formunun zirvesinde ve birlikte oynayabilirler. Leroy Sane ve Noa Lang gibi oyuncuları da kadromuza kattık. Sizi temin ederim, kadroyu seçmek hiç kolay değil." sözlerini sarf etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN TRANSFER MESAJI

İtalya Serie A'yı takip edip etmediği sorulan Okan Buruk, "Tabii ki Serie A'yı takip ediyorum. Kim bilir, belki bir gün teknik direktör olarak geri dönerim." yanıtını verdi.

Serie A ile ilgili sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Inter, şampiyonluk için favori olmaya devam ediyor. Chivu harika bir teknik direktör olduğunu kanıtlıyor. dedi.

Inter forması giyen ve daha önce transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili konuşan Okan Buruk, "Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onun gelmesini istiyor. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

INTER DÖNEMİ

Futbolculuk kariyerinde Inter forması giyen Okan Buruk, İtalyan ekibindeki dönemiyle ilgili, "İlk antrenman gününde bizi karşılayan 3000 taraftar vardı; hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Sportif direktör Terraneo, Emre'yi almak için Türkiye'ye gelmişti ama sonunda bana da yöneldi. Bir anda kendimi Ronaldo, Zanetti ve Vieri'yle aynı soyunma odasında buldum. İnanılmazdı… O lanet 5 Mayıs olmasaydı keşke. Ronaldo'nun gözyaşları zihnime sonsuza dek kazındı." itirafında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
