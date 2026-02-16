16 Şubat
Alperen Şengün'den All-Star'da kısa sürede verimli katkı

2026 NBA All-Star organizasyonunda Dünya takımı forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, sınırlı süre almasına rağmen turnuvaya istatistiksel katkı sunmayı başardı.

calendar 16 Şubat 2026 04:50 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 11:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Alperen Şengün'den All-Star'da kısa sürede verimli katkı
2026 NBA All-Star organizasyonunda Dünya takımı forması giyen milli oyuncumuz Alperen Şengün, sınırlı süre almasına rağmen turnuvaya istatistiksel katkı sunmayı başardı.

Milli oyuncu, turnuvanın ilk maçında yalnızca 3 dakika parkede kalmasına rağmen 4 ribaund ve 2 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Özellikle ribaundlardaki enerjisi ve topu hızlı şekilde oyuna sokma becerisiyle kısa süre içinde oyuna etki etti.

Üçüncü maçta ise 6 dakika süre alan Alperen, 1 sayı, 1 ribaund ve 2 asist üretti. Hücum organizasyonlarında topu yönlendiren ve pas dağıtan rol üstlenen 22 yaşındaki oyuncu, skor üretiminden çok oyun kurulumuna katkı sağladı.

Turnuva boyunca toplam 9 dakika süre bulan Alperen, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Dünya takımının sınırlı rotasyon ve sakatlıklar nedeniyle daralan kadrosunda süre paylaşımı dengeli dağılırken, Şengün kısa dakikalarda verimli bir performans ortaya koydu.

Henüz kariyerinin başındaki All-Star deneyiminde büyük sahnenin atmosferini yine yaşayan milli oyuncu, turnuvayı istatistik kağıdına yansıyan enerji katkısıyla tamamladı.

Maçın ardından Alperen Şengün, Houston Rockets'ın resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden taraftarlara özel bir mesaj paylaştı. Milli oyuncu, "Selam arkadaşlar, Houston taraftarları, Türkiye'deki taraftarlar ve ailem… Burada beni desteklediğiniz ve maçımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Houston'da görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

