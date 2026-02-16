15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Yeliz Başa: "Asya da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi"

Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'e transfer oldu.

calendar 16 Şubat 2026 09:15
Haber: AA
Yeliz Başa: 'Asya da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi'
Tecrübeli milli voleybolcu Yeliz Başa, Çin Süper Ligi ekiplerinden Liaoning'in kadrosuna dahil oldu.

Kariyerinin Türkiye ile birlikte 13'üncü, Asya'nın ise 7'nci farklı ülkesinde mücadele edecek 38 yaşındaki Başa, ilk kez bir Çin kulübünün formasını giyecek.

Yeliz Başa yaptığı açıklamada, "Dünyanın ve Asya'nın birçok ülkesinde voleybol oynadım, çok sayıda şampiyonluk kazandım. Asya'da forma giymek istediğim bir tek Çin kalmıştı ve hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." dedi.

Kendisine olan güvenlerinden dolayı Liaoning Kulübüne ve teknik heyetine teşekkür eden Başa, "Çin, kariyerimdeki 13. ülke olacak. Çin Süper Ligi'nde forma giyeceğim için çok heyecanlıyım. Eksik parçayı tamamlamak, yani hayalimi gerçekleştirmek için Liaoning takımındayım. İyi hazırlandım. Kendimi iyi hissediyorum. Bana güvenen kulübüm için elimden gelenin en iyisini sahada yapacağım." ifadelerini kullandı.

 
- Yurt dışında forma giydiği ülkeler ve takımlar

Türkiye'de Beşiktaş, Halkbank ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor için mücadele eden Yeliz Başa, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın da formasını giydi.

Kariyerinin önemli bölümünü yurt dışında geçiren tecrübeli oyuncu, Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Vietnam ve Filipinler'in ardından son olarak Çin'de ter dökecek.

Daha önce Çekya, Arnavutluk, Porto Riko, İtalya ve ABD liglerinde de mücadele veren Başa'nın yurt dışında forma giydiği ülke ve takımlar şöyle:

Sezon Ülke Takım
2012-2013 Japonya NEC Red Rockets
2013-2014 Güney Kore Suwon Hyundai
2014-2015 / 2015-2016 Japonya NEC Red Rockets
2016-2017 Çekya VK Agel Postejov
2017-2018 Endonezya Gresik Petrokimia
2018-2019 Endonezya Jakarta Popsivo Polwan
2018-2019 / 2020-2021 Tayland Nakhon Ratchasima
2018-2019 Vietnam Hoa Chat Duc Giang
2019-2020 Arnavutluk Partizani
2019-2020 Porto Riko Llaneras de Toa Baja
2021-2022 Endonezya Bandung BJB Tandamata
2021-2022 İtalya Anthea Vicenza
2022-2023 Filipinler Creamline Cool Smashers
2022-2023 Tayland Supreme Chonbori
2023-2024 Porto Riko Cangrejeras de Santurce
2024-2025 Vietnam Than Quang Ninh
2024-2025 ABD San Diego Mojo
2026 Çin Liaoning

 Reklam 
