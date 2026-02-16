15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Domenico Tedesco'dan 4 sistemli plan

Domenico Tedesco, Trabzon'daki 90 dakika içinde 4 farklı dizilim kullandı. Oyuncularının, yerlerini değiştirdi. Yapılan plan tuttu, Fenerbahçe zorlu deplasmandan 3 puanla döndü.

calendar 16 Şubat 2026 08:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco'dan 4 sistemli plan
Fenerbahçe, haftanın maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek hem rakibiyle arasındaki farkı açtı hem de lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin zorlu deplasmanda üç puana ulaşmasındaki en büyük etkenlerden biri de teknik direktör Tedesco'nun uyguladığı plan oldu.

Dersine çok iyi çalışan genç çalıştırıcı, saha içinde oyuncuların yerleriyle oynadı ve 90 dakika içinde 4 defa dizilimi değiştirdi.

Önce 4-1-2-1-2 dizilimiyle sahaya çıkan Fenerbahçe, daha sonra; 4-3-1-2 şeklinde alana yayıldı.

Daha sonra ise 4-3-3'e takımını evrilten Tedesco, bir ara da 4-2-3-1 şeklinde oyuncularını saha içine yerleştirdi.

Guendouzi, zaman zaman tek 6 oynadı, zaman zaman İsmail'i bu gölgeye çeken Tedesco, takımını çift 6'lı gibi oynattı. İsmail, daha sonra 8 numaraya geçti. Kerem hem kanat hem santrfor da görev alırken, Asensio da 10 numara başladı, 90 dakikanın belirli dilimlerinde kanada geçti.

3-2'YE ABONE OLDU

Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olduğu son 3 maçta da rakibini 3-2 mağlup etti. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, bordo-mavililer ile oynadığı son 5 maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, rakibine karşı son mağlubiyetini 2023 yılında kendi sahasında 3-2'lik skorla almıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
