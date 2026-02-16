Leroy Sane'den Juventus talebi!

Galatasaray'da sakatlığı geçen Leroy Sane, Juventus maçıyla birlikte sahalara geri dönmek istiyor.
TEKNİK HEYETE İLETTİ
Alman yıldız, Juventus karşılaşmasında oynamak istediğini teknik heyete iletti.
Juventus maçı öncesi teknik heyetle görüşen Leroy Sane, "Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım." dedi.
TEKNİK HEYETİN PLANI
Galatasaray'da teknik heyet ise 30 yaşındaki futbolcuyu rövanş maçını da düşünerek riske etmek istemiyor.
Leroy Sane'nin, Juventus ile salı günü oynanacak ilk maçta kulübede hamle oyuncusu olarak yer alması bekleniyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
