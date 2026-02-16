15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Leroy Sane'den Juventus talebi!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Leroy Sane, Juventus karşılaşmasında forma giymek istiyor.

calendar 16 Şubat 2026 08:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'den Juventus talebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da sakatlığı geçen Leroy Sane, Juventus maçıyla birlikte sahalara geri dönmek istiyor.

TEKNİK HEYETE İLETTİ

Alman yıldız, Juventus karşılaşmasında oynamak istediğini teknik heyete iletti.

Juventus maçı öncesi teknik heyetle görüşen Leroy Sane, "Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım." dedi.

TEKNİK HEYETİN PLANI

Galatasaray'da teknik heyet ise 30 yaşındaki futbolcuyu rövanş maçını da düşünerek riske etmek istemiyor.

Leroy Sane'nin, Juventus ile salı günü oynanacak ilk maçta kulübede hamle oyuncusu olarak yer alması bekleniyor.

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
