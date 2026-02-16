Galatasaray'da iki isme Juventus uyarısı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
Galatasaray'da iki futbolcu, bu maç öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, bu maçta sarı kart görmeleri halinde Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.
Galatasaray'da teknik heyet, rövanş maçını düşünerek iki futbolcuyu dikkatli olmaları yönünde uyardı.
