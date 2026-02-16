16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Kartal Kayra'dan olay olan görüntü için özür

Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın dün akşamki Başakşehir maçında yayına yansıyan görüntüsü gündem oldu. Kartal Kayra Yılmaz tepkiler üzerine sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Fotoğraf: AA
Kartal Kayra'dan olay olan görüntü için özür
Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.

KARTAL KAYRA ÖZÜR DİLEDİ

Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcu özür diledi.

Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın özür mesajı;



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
