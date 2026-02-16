Kartal Kayra'dan olay olan görüntü için özür

Beşiktaş'ın deplasmanda Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada siyah-beyazlıların 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ekrana yansıyan görüntüsü çok konuşuldu.
KARTAL KAYRA ÖZÜR DİLEDİ
Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcu özür diledi.
Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın özür mesajı;
KARTAL KAYRA ÖZÜR DİLEDİ
Kartal Kayra Yılmaz'ın yedek kulübesinde Beşiktaş formasını ayağıyla ittiği görüntü sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin ardından 25 yaşındaki futbolcu özür diledi.
Beşiktaş altyapısında yetişen Kartal Kayra Yılmaz'ın özür mesajı;