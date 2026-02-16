16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Altekma'dan yarı final için salona davet

CEV Challenge Cup'ta çeyrek finale yükselme başarısını gösteren Altekma, SCM Zalau maçı için taraftara destek çağrısı yaptı

calendar 16 Şubat 2026 14:00
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Erkekler voleybolda Avrupa'da Türkiye'yi başarıyla temsil eden ve CEV Challenge Cup'ta yarı finale çıkma mücadelesi veren Altekma, çarşamba günü İzmir'de Romanya ekibi SCM Zalau'yu konuk edeceği çeyrek final rövanş maçı öncesi voleybolseverlere destek çağrısı yaptı. Geçen hafta rakibini deplasmanda 3-2 yenerek önemli avantaj yakalayan İzmir temsilcisi yarı final için kolları sıvadı.

Bir önceki turda Portekiz ekibi Benfica karşısında turu İzmir seyircisinin yaşattığı müthiş atmosferle geçtiklerini hatırlatan yönetim kurulu üyesi Burak Köse, aynı tabloyu bir kez daha tekrarlamak için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Kulüp tarihinde ilk kez katıldıkları Avrupa arenasında müthiş bir performans sergilediklerini belirten Köse, "Taraftarla bütünleştiğimizde neler yaptığımızı Benfica maçında gösterdik. Rakibimizi önce 3-2 ardından oynanan altın seti de kazanarak elemiştik. Romanya ekibi SCM Zalau'yu da aynı tribün gücüyle yenmek istiyoruz. İzmir seyircisini bir kez daha tribünlere davet ediyoruz" dedi.

Çarşamba günü İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.Kritik randevunun biletleri 100 TL'den satışa sunuldu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
