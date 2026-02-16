16 Şubat
Onuachu doludizgin; gol krallığında zirvede

Trabzonspor'da Paul Onuachu, 2 sene önce kiralık olarak gösterdiği performansın üzerine koyarak adından söz ettiriyor.

Onuachu doludizgin; gol krallığında zirvede
Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor Paul Onuachu, Fenerbahçe karşısında attığı gol ile ilk sezonundaki gol sayısını aştı.
Bordo-mavili ekipte 2023-2024 sezonunda forma giydiği 21 maçta 15 gol atan Onuachu, bu sezon bonservisiyle geldiği takımda oynadığı 19 lig maçında ise 16 gole ulaştı.

İlk döneminde maç başına 0,71 gol ortalamasıyla sezonu tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezonun geride kalan bölümünde ise 0,84 gol ortalaması yakaladı.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA LİDER

Paul Onuachu, ligin 22 haftalık bölümünde gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor.

Ligde 16 gol ile ilk sırada yer alan Nijeryalı oyuncuyu 15 golle Eldor Shomurodov, 13'er golle de Talisca ve Icardi takip ediyor.

GOLLERİN YÜZDE 37'Sİ ONDAN

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 37'sine imza attı.

Ligde 22 maçta 43 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz ekibinde Nijeryalı futbolcu, 16 golle en skorer oyuncu olarak öne çıktı.

46 MAÇTA 34 GOL KAYDETTİ

Paul Onuachu, Trabzonspor formasıyla 46 resmi karşılaşmada 34 gole imza attı.

Nijeryalı futbolcu, 2023-2024 sezonunda ligde 21 maçta 15, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 karşılaşmada 2 olmak üzere toplam 25 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

Onuachu, bu sezon da ligde 19 mücadelede 16, Türkiye Kupası'nda 2 karşılaşmada 1 gol kaydetmeyi başardı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
