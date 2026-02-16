Ali Gültiken: 'Hyeon-Gyu Oh, gerçek bir santrfor!'





GÜLTİKEN: GERÇEK BİR SANTRFOR



Yorumlarında Güney Koreli'nin az gözüküp çok iş yaptığına değinen Gültiken, "Maçta iki defa göründü; birinde gol, birinde de muazzam bir asist yaptı." Gültiken ayrıca takımın hücum hattındaki iyileşmesine de değinerek; "Beşiktaş gerçek bir santrfor ile oynamanın nimetlerini görmeye başladı" dedi.



Beşiktaş 'ın efsane isimlerinden Ali Gültiken, siyah-beyazlıların yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh hakkında konuştu. Güney Koreli futbolcunun sahaya getirdiği enerjiyi ve takıma sağladığı faydayı öven Gültiken, Hyeon-Gyu Oh'un takıma şimdiden çok değer kattığını ve yönetim tarafından isabetli bir transfer yapıldığını ifade etti.

HYEON-GYU OH'UN POTANSİYELİ YÜKSEK!



Hyeon-Gyu Oh'un performansının daha da ileriye gideceğini belirten Ali Gültiken, Oyuncunun potansiyelinin yüksek ve gelişime açık olduğunu ifade eden deneyimli futbol adamı,diyerek oyuncuya olan güvenini ortaya koydu.