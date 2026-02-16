16 Şubat
Ali Gültiken: "Hyeon-Gyu Oh, gerçek bir santrfor!"

Beşiktaş'ın deplasmanda kazandığı 3-2'lik Başakşehir maçı ardından efsane isim Ali Gültiken, takımın yeni santrforu Hyeon-Gyu Oh hakkında konuştu.

calendar 16 Şubat 2026 11:32 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 11:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Sporx.com
Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ali Gültiken, siyah-beyazlıların yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh hakkında konuştu. Güney Koreli futbolcunun sahaya getirdiği enerjiyi ve takıma sağladığı faydayı öven Gültiken, Hyeon-Gyu Oh'un takıma şimdiden çok değer kattığını ve yönetim tarafından isabetli bir transfer yapıldığını ifade etti. 

GÜLTİKEN: GERÇEK BİR SANTRFOR

Yorumlarında Güney Koreli'nin az gözüküp çok iş yaptığına değinen Gültiken, "Maçta iki defa göründü; birinde gol, birinde de muazzam bir asist yaptı." Gültiken ayrıca takımın hücum hattındaki iyileşmesine de değinerek; "Beşiktaş gerçek bir santrfor ile oynamanın nimetlerini görmeye başladı" dedi.

HYEON-GYU OH'UN POTANSİYELİ YÜKSEK!
 Hyeon-Gyu Oh'un performansının daha da ileriye gideceğini belirten Ali Gültiken, Oyuncunun potansiyelinin yüksek ve gelişime açık olduğunu ifade eden deneyimli futbol adamı, "Bunun çok daha üst seviyelerini de Beşiktaş, süreç içerisinde alacak" diyerek oyuncuya olan güvenini ortaya koydu.

 
  KL
