16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco farkı

Domenico Tedesco, kırdığı rekorlarla beraber Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı.

calendar 16 Şubat 2026 11:39 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 11:49
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Domenico Tedesco, her maç bir rekor kırarak yola devam ediyor. Fenerbahçe'ye mağlubiyeti unutturan, derbilerde dengeleri bozan İtalyan hoca, takımın saygısı, taraftarın sevgisiyle sarı lacivertlilere şampiyonluk hayali kurduruyor.

Göreve geldiğinde "çaylak" denen Domenico Tedesco, nice tecrübelileri tarihe gömerek, rekorlar kırarak Fenerbahçe'yi ayağa kaldırdı. Zorlu Trabzon deplasmanından da zaferle çıkarak derbilerdeki üstünlüğünü koruyan, ligin tek namağlubu olarak galibiyet zincirini genişleten İtalyan, şampiyonluk hayallerini körükledi. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta (13 G, 6 B) yenilgi yüzü görmeyerek Oscar Hold'un rekoruna ortak olan Tedesco, dördüncü derbisinde 3. galibiyetine ulaşmanın keyfini yaşadı. Seleflerinin çok üzerinde bir performans sergileyen genç teknik adam başarısı bilgi, çalışma, disiplin ve iletişime dayanıyor.

BAHANE DEĞİL ÇÖZÜM

Futbolcuları tarafından "Taktik dehası" olarak görülen Tedesco'yu seleflerinden farklı kılan, problemle karşılaştığında mazeret üretmek yerine çözüm araması. Hatalarıyla yüzleşmekten çekinmeyen, yanlışları tekrarlamayan İtalyan, disiplini ve forma adaletiyle oyuncuların saygısını kazanırken, taraftarın kalbine de taht kurmuş durumda. Ana dili İtalyancanın yanı sıra Almanca, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Rusça konuşan, Türkçeyi de anlayan Tedesco'nun dil bilgisi oyuncularıyla iletişimde büyük bir avantaj. Kendisini sürekli güncellemesi, yönetimle şeffaf bir ilişki içinde olması da başarısında büyük etken.

BAŞARI ODAKLI

F.Bahçe'yi üç kulvarda koşturan Domenico Tedesco aldığı başarılı sonuçlara rağmen havaya girmiyor. İtalyan coşkusunu, Alman disipliniyle harmanlayan hocanın tek düşüncesi lig ve kupada şampiyonluk, Avrupa'da da final.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
