Kerem'den Fenerbahçe formasıyla bir ilk

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Gençlerbirliği'nin ardından Trabzonspor'a da gol atarak sarı-lacivertli formayla ilk kez iki maç üst üste gol atmayı başardı.

Haber: Fotomaç, Fotoğraf: AA
Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen ve performansıyla eleştiri oklarının hedefine oturan Kerem Aktürkoğlu, Gençlerbirliği'nin ardından Trabzonspor'a karşı da gol atmayı başardı.

Milli oyuncu, bu sezon ilk kez iki maç üst üste fileleri havalandırdı ve sarı- lacivertli forma altında ilki yaşadı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 9 gol atıp 6 asist yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
