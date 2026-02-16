16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri

Galatasaray ile karşılaşacak Juventus'ta bu maç öncesi 3 eksik bulunuyor. Khephren Thuram'ın durumu da belirsizliğini koruyor.

calendar 16 Şubat 2026 10:17
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.

İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.

Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
