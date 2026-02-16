İşte Juventus'un Galatasaray maçı eksikleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek.
İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.
Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.
