Galatasaray'ın Juventus'a karşı kozu iç saha!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu maç öncesi iç saha performansına güveniyor.
- 8 maçtır evinde kaybetmiyor
Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta mağlubiyet görmedi.
Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
"Cimbom", bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı.
- Son maçlarda golcü kimliğiyle öne çıkıyor
Galatasaray, kazandığı son 4 resmi maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydetti.
Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi.
Son 4 resmi maçında 15 kez ağları sarsan Galatasaray, sadece 2 golü kalesinde gördü.
