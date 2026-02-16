İşte Mauro Icardi'nin Juventus karnesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin Juventus maçı öncesi istatistikleri dikkat çekiyor.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İtalya'da forma giydiği dönemde Juventus'a karşı 8 gol kaydetti.
Kariyerinde İtalya ekiplerinden Sampdoria ve Inter formalarını terleten Icardi, bu takımlarla Juventus'a karşı 13 Serie A ve 1 İtalya Kupası müsabakasına çıktı.
Arjantinli yıldız, Torino ekibine karşı çıktığı 14 maçta 8 kez ağları sarstı.
MAURO ICARDI'DEN AÇIKLAMA
Mauro Icardi, ligdeki Eyüpspor karşılaşmasının ardından, "İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." demişti.
