İşte Mauro Icardi'nin Juventus karnesi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Juventus'a karşı 14 maçta 8 kez ağları havalandırdı.

calendar 16 Şubat 2026 09:59
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Mauro Icardi'nin Juventus karnesi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılıların golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin Juventus maçı öncesi istatistikleri dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İtalya'da forma giydiği dönemde Juventus'a karşı 8 gol kaydetti.

Kariyerinde İtalya ekiplerinden Sampdoria ve Inter formalarını terleten Icardi, bu takımlarla Juventus'a karşı 13 Serie A ve 1 İtalya Kupası müsabakasına çıktı.

Arjantinli yıldız, Torino ekibine karşı çıktığı 14 maçta 8 kez ağları sarstı.

MAURO ICARDI'DEN AÇIKLAMA

Mauro Icardi, ligdeki Eyüpspor karşılaşmasının ardından, "İtalya'da Sampdoria ve Inter ile Juventus'a çok gol attım. Onlara oynamayı çok seviyordum. Büyük efsaneleri vardı o zamanlar. Şimdi farklı oyuncuları var ve en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız burayı cehenneme çeviriyor, bunu iyi kullanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Juventus'u yenmek istiyoruz." demişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
