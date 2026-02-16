16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Can Yeşilpınar'dan 8'inci zafer

Ağırlık kaldırma sporcusu Can Yeşilpınar, Powerlifting Dünya Kupası'nda Ağır Sıklet Masterlar kategorisinde birinciliği eld ederek 8'inci şampiyonluğunu kazanma başarısını gösterdi.

calendar 16 Şubat 2026 16:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Can Yeşilpınar'dan 8'inci zafer
İzmirli ağırlık kaldırma sporcusu Can Yeşilpınar, Powerlifting Dünya Kupası'nda Ağır Sıklet Masterlar kategorisinde yine birinci olarak 8'inci şampiyonluğunu kazandı. Erişilmesi güç kendi rekorunu geliştiren 42 yaşındaki sporcu Türkiye'ye yine gurur yaşattı.

Kahire'de düzenlenen Powerlifting Dünya Kupası'nda altın madalyayı boynuna takan başarılı sporcu, "Bu zaferle birlikte 8'inci kez altın madalyayı ülkeme kazandırmanın tarifsiz gururunu yaşıyorum. Bugüne kadar Barcelona, Ukrayna, Rusya ve daha birçok ülkede ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdim, İstiklal Marşı'mızı okuttum. Her kürsüye çıktığımda kalbim ilk günkü heyecanla attı. Çünkü o an yalnızca kendim için değil, ülkemi temsil etmenin onuru için oradaydım" dedi.

Ayrıca, efsane isim Arnold Schwarzenegger'in yarışmasına davet edilen ilk Türk sporcu olmanın onurunu da taşıyan Yeşilpınar, "Bu davet, sadece şahsım adına değil, Türk sporunun uluslararası arenadaki gücünün bir göstergesidir. Bu başarı yalnızca bir madalya değildir; yılların emeği, disiplinin gücü, inancın kararlılığı ve vatan sevgisinin yansımasıdır. Yanımda olan, destek veren, dua eden herkese gönülden teşekkür ediyorum. Daha nice şampiyonluklarda İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinletmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Vücut geliştirmede son yıllarda güce dayalı ağırlık kaldırma sporu olan powerlifting tüm dünya çapında ve ülkemizde büyük ilgi çekerken, Can Yeşilpınar, Türkiye'de popüler sporun öncülerinden olmuştu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
