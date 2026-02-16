16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Thomas Reis: "Birlikte tarih yazdık!"

Samsunspor'la yollarını ayıran Thomas Reis, havaalanında taraftarların çoşkulu tezahüratlarıyla uğurlandı

calendar 16 Şubat 2026 17:07 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 17:09
Samsunspor'da teknik direktörlük görevi sonlanan Thomas Reis, Çarşamba Havalimanı'nda taraftarlara veda etti. Thomas Reis, "Bu güzel kulübün hocası olduğum için çok mutluyum ve benim için büyük bir zevkti. Birlikte tarih yazdık. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağız" dedi.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-1 mağlup olan Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis ile yollar ayrılmıştı. Alman teknik adam, Samsun'dan ayrılmak için gittiği Çarşamba Havaalanı'nda taraftarların yoğun ilgisi ile karşılandı.

REİS: "HEM GURURLUYUM HEM DE ÇOK MUTLUYUM"

Son zamanlarda alınan başarısız sonuçlardan dolayı bu kadar yoğun taraftar desteği ile karşılaşacağını tahmin etmediğini belirten Thomas Reis, "Son zamanlarda almış olduğumuz sonuçlar, olumlu sonuçlar değildi. Bu yüzden buradan ayrılırken böyle bir taraftar desteği beklemiyordum. Normal bir destek değil. Bu güzel kulübün hocası olduğum için çok mutluyum ve benim için büyük bir zevkti. Birlikte tarih yazdık. Hiçbir zaman da bunu unutmayacağız. Ama benim dönemim bitti. Eminim ki taraftarlarımız takımı gelecekte de desteklemeye devam edeceklerdir. Bu bizim için kulüp için çok ama çok önemli. Buraya kulübü birlikte tutmak için gelmiştim. Hep birlikte 20 ay geçirdik. Temel oluşturma anlamında takıma da bir katkım oldu. Bundan dolayı da hem gururluyum hem de çok mutluyum. Her şey için teşekkürler" diye konuştu.

Alman teknik adam Thomas Reis'in iç hat uçuşuyla İstanbul'a gideceği, ardından buradan uçakla Almanya'ya geçeceği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
