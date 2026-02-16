16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Göztepe'de Sabra kiralık gitti

Süper Lig ekibi Göztepe, Ürdünlü forvet Ibrahim Sabra'nın Hırvatistan takımı NK Lokomotiva Zagreb'e kiralandığını duyurdu.

calendar 16 Şubat 2026 18:36
Haber: DHA, Fotoğraf: Instagram
Göztepe'de Sabra kiralık gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe geçen yaz kadrosuna kattığı Ürdünlü forvet Ibrahim Sabra'yı Hırvatistan ekibi NK Lokomotiva Zagreb'e kiralık gönderdi. 

Sarı-kırmızılı kulüp, "Oyuncumuz Ibrahim Sabra, sezon sonuna kadar Hırvatistan ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'e kiralanmıştır" açıklamasını yayınladı.

Göztepe'de forma giydiği 9 maçta 1 gol atan 20 yaşındaki Sabra'nın devre arasında Boluspor'a kiralanması gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.