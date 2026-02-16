Oleksandr Zinchenko, sezonu kapattı!

Kış transfer döneminde Arsenal'den Ajax'a katılan Ukraynalı savunmacı Oleksandr Zinchenko, talihsiz bir sakatlık yaşadı.



Cumartesi günü Fortuna Sittard karşısında oynanan ve Ajax'ın 4-1 kazandığı maçta Zinchenko, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.



SEZONU KAPATTI



Sahadan sekerek ayrılan tecrübeli futbolcunun dizinden ameliyat olması gerektiği açıklandı. Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede Zinchenko'nun sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu.



