Uşakspor, Ergün Penbe ile kendine geldi

Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe'nin 3 hafta sonra yeniden göreve dönmesiyle Bornova 1877 karşısında 3 puanı elde etti.

calendar 16 Şubat 2026 14:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda Bornova 1877'yi 3-2 mağlup eden Uşakspor, teknik direktör Ergün Penbe'nin 3 haftalık ayrılığı sonrası yeniden göreve dönmesiyle galibiyeti hatırladı. İç sahada alınan 1-0 Afyonspor galibiyeti sonrası istifa eden teknik patron Ergün Penbe, 2'nci Grup'ta mücadele eden Hacettepe Türk Metal 1963 ile el sıkışıp, Başkent ekibinin başında 1 beraberlik, 1 yenilgi görüp yuvaya döndü.

Bu periyotta Uşakspor; 2 yenilgi, 1 beraberlik alıp hedeften uzaklaştı. Bornova deplasmanında Ergün Penbe önderliğinde sahaya çıkan kırmızı-siyahlılar, elde ettiği zaferle 38 puana ulaşarak yeniden Play-Off yarışına tutundu. Uşak ekibi kendisi gibi 38 puanlı 5'inci sıradaki Balıkesirspor'u yakalayıp tekrar iddialı konuma geldi.
