16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Jude Bellingham'dan Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid forması giyen Jude Bellingham, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid'e İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.

1 Şubat'ta oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Bellingham, kas sakatlığı nedeniyle ilk belirlenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacak.

The Athletic'te yer alan habere göre, Bellingham, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Real Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 22 yaşındaki Jude Bellingham, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
