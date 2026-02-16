Jude Bellingham'dan Real Madrid'e kötü haber!

Real Madrid'e İngiliz futbolcusu Jude Bellingham'dan kötü haber geldi.



1 Şubat'ta oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Bellingham, kas sakatlığı nedeniyle ilk belirlenenden daha uzun süre sahalardan uzak kalacak.



The Athletic'te yer alan habere göre, Bellingham, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.



Real Madrid forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan 22 yaşındaki Jude Bellingham, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.



