Hüseyin Akbaş'ın vefatının 37. yılı

Şampiyon güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 37. yılında Tokat'taki kabri başında anıldı

16 Şubat 2026 16:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hüseyin Akbaş'ın vefatının 37. yılı
Dünya şampiyonu milli güreşçi Hüseyin Akbaş, vefatının 37. yılında Tokat'ın Almus ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Akbaş'ın Çevreli beldesindeki kabri başında düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hüseyin Akbaş'ın hayatı ve başarılarının anlatıldığı programda, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı konuşmada, Hüseyin Akbaş'ın örnek bir sporcu olduğunu vurgulayarak, "Spor tarihimize bıraktığı iz, kazandırdığı gurur ve örnek kişiliğiyle Hüseyin Akbaş daima hatırlanacaktır. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm spor camiamıza bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.

Anma programına, Hüseyin Akbaş'ın yakınlarının yanı sıra CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ile siyasi partilerin temsilcileri, kurum amirleri, Hüseyin Akbaş Güreş Eğitim Merkezi sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

