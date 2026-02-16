16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar verildi

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

calendar 16 Şubat 2026 16:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar verildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Arası U18 Atmalar Ligi 1'inci Kademe Yarışmaları, 14-15 tarihlerinde Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlendi.

36 ilden, 298 sporcunun katıldığı organizasyonlar; gülle, disk, cirit ve disk atma branşlarında birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Şampiyona sonunda derece giren sporculara ödülleri verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.