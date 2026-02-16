Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda madalyalar verildi

Mersin'de düzenlenen Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Kulüpler Arası U18 Atmalar Ligi 1'inci Kademe Yarışmaları, 14-15 tarihlerinde Mersin'deki Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlendi.
36 ilden, 298 sporcunun katıldığı organizasyonlar; gülle, disk, cirit ve disk atma branşlarında birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Şampiyona sonunda derece giren sporculara ödülleri verildi.
