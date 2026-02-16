TFF 1. Lig'de maçların hakemleri

TFF 1. Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
14.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
14.30 Serikspor-Arca Çorum FK: Gürcan Hasova
17.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sipay Bodrum FK: Yusuf Ziya Gündüz
20.00 Manisa FK-Bandırmaspor: Hakan Ülker
