Elazığ'da Adem Çağlayan ayrıldı

calendar 16 Şubat 2026 15:49 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Elazığ'da Adem Çağlayan ayrıldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor'da Aralık ayına göreve getirilen Adem Çağlayan ile yollar ayrıldı.

Son olarak sahasında alt sıralarda yer alan Karacabey Belediye Spor'a mağlup olan bordo-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Adem Çağlayan ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve teknik ekibine kulübümüze verdikleri emek ve katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyer yolculuklarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Elazığspor'da daha önce Fırat gül ve Mustafa Sarılık ile de yollar ayrılmıştı.

