Verstappen: 'Performans konusunda endişeli değilim'

Red Bull'un Dünya Şampiyonu pilotu Max Verstappen, aracı performansı hakkında şimdilik endişe duymadığını dile getirdi. Sezonun ilk yarışı Avustralya'da ise her şeyin ortaya çıkacağını belirterek sabırlı olması gerektiğini söyledi.



4 kez dünya şampiyonu Hollandalı pilot, RB22 ile çarşamba günü geçirdiği bir buçuk günlük sürüşte 136 tur atarken, cuma sabahı buna 61 tur daha ekledi ve toplamda Red Bull'un 337 turluk test programının 197 turunu tamamladı.



Rakip takımlar, Red Bull'u Mercedes takım patronu Toto Wolff'un ifadesiyle 'referans nokta' olarak gösterirken, George Russell farkın 'oldukça korkutucu' olduğunu dile getirmişti. Ancak Verstappen hiçbir günün en hızlı turunu atmadı.



Test verileri, McLaren, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'nin birbirine oldukça yakın olduğunu gösteriyor. Sakhir'deki test günlerinde diğer üç takımın her biri bir günü lider tamamladı.



VERSTAPPEN: "HİÇBİR TAKIM YÜZDE 100'ÜNÜ GÖSTERMİYOR"



Takımının sıralamadaki yeri sorulduğunda Verstappen, testlerde motor modları ve yakıt yükleri gibi belirsizlikler nedeniyle yorum yapmanın anlamsız olduğunu söyledi: "Hiçbir fikrim yok. Açıkçası bu konuda pek endişeli de değilim. Melbourne'de görürüz. Sorunsuz şekilde çok tur atabiliyor olmamız olumlu. Ama ne kadar hızlı olduğumuza gelince… Henüz herkes tam performans sürmüyor. Bana kalsa sadece turlarımı atar, eve gider ve keyfime bakarım. Sonra Melbourne'e kadar bekleriz. Ama tabii herkes bunu olduğundan daha heyecanlı göstermek istiyor."



