Armand Duka, tekrardan başkanlığa seçildi

Arnavutluk Futbol Federasyonu başkanlığına yeniden Armand Duka seçildi

calendar 16 Şubat 2026 17:47
Haber: AA
Arnavutluk Futbol Federasyonunun (FSHF) başkanlığına Armand Duka yeniden seçildi.

Başkent Tiran'daki FSHF merkezi olan "Futbol Evinde" seçimli genel kurul düzenlendi.

FSHF'dan yapılan açıklamada, Duka'nın oy birliğiyle seçildiği bildirildi.

Duka'nın yeniden seçilmesinin "Arnavut futbol camiası için de açık bir destek ve birlik ifadesi" olduğu ifade edilen açıklamada, delegelerin Duka'nın ülkedeki futbolun hem spor hem de organizasyonel ve kurumsal yönlerden geliştirilmesine yaptığı liderlik, vizyon ve katkıyı takdir ettiği kaydedildi.

Kurulda gelecek dört yıl için FSHF Yürütme Kurulu üyeleri de seçildi.

Dört yıllığına seçilen Duka, 2002 yılından bu yana FSHF'nin başkanlığını yürütüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
