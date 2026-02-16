Türkiye Kupasında program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:
3 MART SALI:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor- Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray
20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor
4 MART ÇARŞAMBA
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
5 MART PERŞEMBE
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor
20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:
3 MART SALI:
13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
15.30 İstanbulspor- Boluspor
20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray
20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor
4 MART ÇARŞAMBA
14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe
20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
5 MART PERŞEMBE
20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor
20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor
20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği
20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK