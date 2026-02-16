16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Türkiye Kupasında program belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın programı belli oldu

calendar 16 Şubat 2026 18:33
Türkiye Kupasında program belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. haftanın maç programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaların programı şöyle:

3 MART SALI:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 

15.30 İstanbulspor- Boluspor 

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray 

20.30 Rams Başakşehir FK-Trabzonspor 

4 MART ÇARŞAMBA

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü 

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe 

20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor 

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor 

5 MART PERŞEMBE

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor 

20.30 İkas Eyüpspor-Tümosan Konyaspor 

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği 

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
