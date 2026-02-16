Samsunspor, Thorsten Fink'i resmen duyurdu!

Samsunspor'un 58 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thorsten Fink ile 1,5 yıl sözleşme imzalandığını açıkladı.



Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Thorsten Fink ile 1,5 sezonluk sözleşme imzalamıştır. Thorsten Fink'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.



THORSTEN FINK'TEN İLK AÇIKLAMALAR



İmza töreninde açıklamlaarda bulunan Fink ise "Bu güzel kulübün, bu güzel takımın ve bu şehrin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Kulüp hakkında çok güzel şeyler duydum. Yaklaşık 1,5–2 yıldır iletişim halindeydik; futbol ve oyun felsefesi üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Bu süreçte kulübü yakından takip ettim. Bugün burada teknik direktör olarak bulunmak benim için gurur verici. Ekibim Sebastian ve Goran ile birlikte burada olmaktan dolayı mutluyum. Benim için felsefe yalnızca futboldan ibaret değildir. Son yıllarda kulüp olarak ortaya koyduğunuz istikrarlı yapıyı sürdürmek istiyoruz. Genç oyunculara verdiğiniz değeri ve önceki teknik direktörlere gösterilen saygıyı çok önemsiyorum. Hayatta en önemli değerin saygı olduğunu ailemden öğrendim. Bu anlayış benim için çok kıymetli. Amacımız çok çalışmak, kulübün kararları doğrultusunda hareket etmek ve her zaman en iyisini ortaya koymaktır. Futbolcu olarak yaklaşık 600, teknik direktör olarak ise 400 maça yakın bir tecrübeye sahibim. Bu birikimi kulübümüze aktarmak için buradayım." açıklamasını yaptı.







KARİYERİ



Antrenörlük kariyerine 2009 yılında İsviçre ekibi Basel'de başlayan Fink, burada 2 Süper Lig ve 1 İsviçre Kupası sevinci yaşadı.



Daha sonra kariyerinde sırasıyla Hamburg, APOEL, Austria Wien, Grasshoppers, Vissel Kobe, Riga, Al Nasr Dubai, St. Truidense'de teknik direktörlük yapan deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2024-2025 yılları arasında Genk'te görev aldı.



