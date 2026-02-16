Kariyerinde; Mülkiye, Hantbank, Beşiktaş, Polisgücü ve Çankaya Belediyesi'nde forma giyen eski hentbolcu Gökhan Aksu hayatını kaybetti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski A Milli Hentbol Takım oyuncumuz, köklü kulüplerimizden Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapmış Gökhan Aksu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve hentbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Beşiktaş Kulübü de aynı zamanda kulübün kongre üyesi olan Gökhan Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.



Beşiktaş'ın paylaşımı;



Vefat ve Başsağlığı



Kongre Üyemiz ve eski hentbolcumuz Gökhan Aksu 'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Beşiktaş JK



