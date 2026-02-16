16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
3-2
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Eski Hentbolcu Gökhan Aksu hayatını kaybetti

Eski milli hentbolcu Gökhan Aksu, 52 yaşında vefat etti.

calendar 16 Şubat 2026 20:44
Haber: AA, Fotoğraf: THF
Eski Hentbolcu Gökhan Aksu hayatını kaybetti
Kariyerinde; Mülkiye, Hantbank, Beşiktaş, Polisgücü ve Çankaya Belediyesi'nde forma giyen eski hentbolcu Gökhan Aksu hayatını kaybetti.
 Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Eski A Milli Hentbol Takım oyuncumuz, köklü kulüplerimizden Beşiktaş'ın kaptanlığını da yapmış Gökhan Aksu'nun vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve hentbol camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Kulübü de aynı zamanda kulübün kongre üyesi olan Gökhan Aksu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Beşiktaş'ın paylaşımı;

Vefat ve Başsağlığı

Kongre Üyemiz ve eski hentbolcumuz Gökhan Aksu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Beşiktaş JK

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
