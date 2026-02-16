16 Şubat
Kasımpaşa'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!

Kasımpaşa forması giyen Claudio Winck, Fatih Karagümrük karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

calendar 16 Şubat 2026 20:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le karşılaştı. 

Karşılaşmanın 33. dakikasında ev sahibi ekipte Claudio Winck, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Winck bu sarı kartla birlikte 23. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
