Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'le karşılaştı.
Karşılaşmanın 33. dakikasında ev sahibi ekipte Claudio Winck, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Winck bu sarı kartla birlikte 23. haftada oynanacak Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa'ya Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber!
Kasımpaşa forması giyen Claudio Winck, Fatih Karagümrük karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
