Nurcan Çelik, Artvin'de toprağa verildi

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde defnedildi.

16 Şubat 2026 16:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nurcan Çelik, Artvin'de toprağa verildi
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın eski futbolcularından ve Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Nurcan Çelik, memleketi Artvin'in Şavşat ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da yaşamını yitiren Çelik'in cenazesi, memleketi Şavşat ilçesine getirildi.

İlçe merkezindeki Armutlu Mahallesi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Çelik'in ailesi ve yakınları, Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü ile vatandaşlar katıldı.

Çelik'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

