Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini açıkladı.

calendar 16 Şubat 2026 16:16 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 16:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü açıkladı.

Başkent temsilcisi, Metin Diyadin'in ardından teknik direktörlük görevine Levent Şahin'i getirdiğini açıkladı.  Gençlerbirliği, Şahin ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Gençlerbirliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için tecrübesi ve vizyonuyla hedeflerimize giden yolda, camiamızı yakından tanıyan Levent Şahin ile 1,5 yıllığına anlaşmış bulunmaktadır.

Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz."



LEVENT ŞAHİN'İN KARİYERİ

Kariyerine 2000'de Ankaragücü ve yine Ankara'dan Asaşspor'da antrenör olarak başlayan Levent Şahin, Kahramanmaraşspor, Keçiörengücü, Ankaraspor, Gaziantepspor, Rizespor, Bursaspor, Gençlerbirliği, Bugsaşspor, Ankaragücü ile sürdürdü. Ardından Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Levent Şahin, Ocak 2017'de Adanaspor'un teknik direktörü oldu.

Levent Şahin, Adanaspor sonrası tekrar milli takımda Fatih Terim'in yardımcısı oldu. Terim ile birlikte Galatasaray'a 2018'de geri döndü ve 2021'de ayrıldı. İskenderunspor'da 17 maçta teknik direktörlük yaptıktan sonra geçen sezon Al Shabab'da Fatih Terim'in yardımcılık görevini yaptı.

Levent Şahin kariyerinde Fatih Terim, Samet Aybaba, Rıza Çalımbay, Ertuğrul Sağlam, Jürgen Röber, Ümit Özat, Hakan Tecimer, Mircea Lucescu'nun yanında yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi.

 

  • KL
