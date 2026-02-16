16 Şubat
En-Nesyri için transfer itirafı!

Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, Fenerbahçe'den Al-Ittihad'e giden Youssef En-Nesyri ile ilgili konuştu.

calendar 16 Şubat 2026 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
En-Nesyri için transfer itirafı!
Galatasaray'ın eski sportif direktörü Cenk Ergün, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Transfer piyasası ve Juventus'un transfer gündemiyle ilgili gelen soruların ardından Cenk Ergün, Youssef En-Nesyri sorusuna da cevap verdi.

İtalyan ekibinin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kadrosuna katmak istediği ancak transferi gerçekleşmeyen En-Nesyri ile ilgili gelen, "Juventus için iyi bir transfer olur muydu?" sorusuna cevap veren Cenk Ergün, "Bana göre birçok takım için faydalı olabilecek bir forvet. Juventus'ta onun özellikler sahip başka bir forvet yok. Ancak Fenerbahçe taraftarları onu sevmiyor. Türkiye Ligi'nin en tartışmalı oyuncularından biriydi. Belki de bu da transferin gerçekleşmemesine neden olmuştur." dedi.

Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'den Juventus'a transferi gerçekleşmeyen En-Nesyri, daha sonra N'Golo Kante transferiyle birlikte Al-Ittihad'e imza atmıştı.

Al-Ittihad'de 3 maçta süre bulan 28 yaşındaki En-Nesyri, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Cenk Ergün'ün Galatasaray - Juventus maçıyla ilgili sözleri için tıklayınız

