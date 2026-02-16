Muğla'dan müthiş seri; liderliğe yükseldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta maç eksiğine rağmen yeni lider Muğlaspor oldu. Muğla ekibi, Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişte 3 sezonda üst üste üçüncü şampiyonlukla 1'inci Lig'in kapısına dayandı. Deplasmanda Erbaaspor'u uzatma anlarında Eycan Kaya'nın golüyle 1-0 yenip 6'da 6 yapan Muğlaspor, Batman Petrolspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir maçı eksik şekilde 56 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarıp müthiş bir performans ortaya koyan Muğlaspor liderliğin gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.



DURMUŞ: "HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE!"



Batman Petrolspor'un 1 puan önüne geçen Ege temsilcisinde teknik direktör Besim Durmuş tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu ifade ederek, "Takımımı tebrik ediyorum. Müthiş bir seri yakaladık ve liderliği aldık. Ancak önümüzde çok maç var. Kesinlikle çizgimizi bozmadan ilerleyeceğiz, her maçımız final niteliği taşıyor" dedi.



Son 6 maçını kazanıp bitime 12 hafta kala muhteşem bir form yakalayan Muğlaspor bu hafta evinde Play-Off'u hedefleyen İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek.



