16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Muğla'dan müthiş seri; liderliğe yükseldi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1 maç eksiği olmasına rağmen Muğlaspor, zirveye oturdu.

calendar 16 Şubat 2026 13:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğla'dan müthiş seri; liderliğe yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta maç eksiğine rağmen yeni lider Muğlaspor oldu. Muğla ekibi, Bölgesel Amatör Lig'den başladığı yükselişte 3 sezonda üst üste üçüncü şampiyonlukla 1'inci Lig'in kapısına dayandı. Deplasmanda Erbaaspor'u uzatma anlarında Eycan Kaya'nın golüyle 1-0 yenip 6'da 6 yapan Muğlaspor, Batman Petrolspor'un Ankaragücü ile 1-1 berabere kalmasının ardından bir maçı eksik şekilde 56 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Yenilmezlik serisini de 15 maça çıkarıp müthiş bir performans ortaya koyan Muğlaspor liderliğin gelmesiyle büyük sevinç yaşadı.

DURMUŞ: "HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE!"

Batman Petrolspor'un 1 puan önüne geçen Ege temsilcisinde teknik direktör Besim Durmuş tüm iplerin kendi ellerinde olduğunu ifade ederek, "Takımımı tebrik ediyorum. Müthiş bir seri yakaladık ve liderliği aldık. Ancak önümüzde çok maç var. Kesinlikle çizgimizi bozmadan ilerleyeceğiz, her maçımız final niteliği taşıyor" dedi.

Son 6 maçını kazanıp bitime 12 hafta kala muhteşem bir form yakalayan Muğlaspor bu hafta evinde Play-Off'u hedefleyen İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.