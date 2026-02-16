Menemen, kötü gidişatı düzeltemedi

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, Play-Off hattından iyice uzaklaştı. Son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşüşe geçen sarı-lacivertliler, 39 puanla 8'inci sıraya geriledi. Sıralamada 47 puanla 5'inci basamakta yer alan Aliağa FK'nın 8 puan gerisine düşen İzmir temsilcisi umut tüketmeye başladı.
Bu hafta lider Bursaspor'u konuk edecek Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa toparlanacaklarını dile getirdi.
