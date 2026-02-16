16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Menemen, kötü gidişatı düzeltemedi

Son olarak 68 Aksaray Belediyespor'a mağlup olan Menemen FK, Play-Off şansını zora soktu.

calendar 16 Şubat 2026 14:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen, kötü gidişatı düzeltemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 68 Aksaray Belediyespor'a 2-1 kaybeden Menemen Futbol Kulübü, Play-Off hattından iyice uzaklaştı. Son 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşüşe geçen sarı-lacivertliler, 39 puanla 8'inci sıraya geriledi. Sıralamada 47 puanla 5'inci basamakta yer alan Aliağa FK'nın 8 puan gerisine düşen İzmir temsilcisi umut tüketmeye başladı.

Bu hafta lider Bursaspor'u konuk edecek Menemen FK'da teknik direktör Bilal Kısa toparlanacaklarını dile getirdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.