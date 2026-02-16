16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Fenerbahçe kabusu

Trabzonspor, şampiyonluk yarışı için kritik virajda Fenerbahçe'ye 3-2 kaybetmesinin ardından puan kaybı yaşayarak lider Galatasaray ve ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının açılmasına neden oldu.

calendar 16 Şubat 2026 11:04
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin Fenerbahçe kabusu
Trabzonspor, şampiyonluk yarışında olmak ya da olmamak' maçında sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenilerek 'yokum' dedi. Bordo mavililer, yarışta Fenerbahçe'nin 6, Galatasaray'ın ise 9 puan gerisine düştü.

Özellikle son dönemde Trabzonspor'un İstanbul'un üç büyüklerine karşı bir türlü kazanamaması taraftarını da isyan noktasına getirdi. Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı son 16 derbi karşılaşmasında galibiyet yüzü göremedi.

GOL YEME HASTALIĞI

Son üç büyük maçından (Galatasaray 1-5, Beşiktaş 0-2, Fenerbahçe 2-3) puan çıkaramayan bordo mavililerde savunma zafiyeti de dikkati çekiyor. Trabzonspor'un kalesine gelen son yedi isabetli şutun beşinin golle sonuçlanması, savunma ve kaleci Onana'nın performansındaki düşüşü gözler önüne seriyor. Borda mavililer, maçta birçok istatistikte Fenerbahçe'ye üstün olsa da kolay gol yeme hastalığı yüzünden sahadan boynu bükük ayrıldı.

FENERBAHÇE KABUSU

Trabzonspor'un sahasında 10 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde en fazla karşılaştığı rakibi olan Fenerbahçe'ye karşı henüz galibiyet (3 beraberlik, 5 mağlubiyet) sevinci yaşayamadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
