15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Fenerbahçe'de Talisca durmak bilmiyor

Trabzonspor karşısında da ağları sarsan Anderson Talisca, son 7 maçta 7'nci golünü attı. Toplamda ise Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 21'e çıkardı.

calendar 16 Şubat 2026 08:56
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Talisca durmak bilmiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Youssef En-Nesyri, Jhon Duran ve Cenk Tosun ile devre arasında yollarını ayıran Fenerbahçe, kadrosuna santrfor transferi yapmadı. Teknik direktör Domenico Tedesco da çareyi Anderson Talisca'da buldu.

Brezilyalı oyuncu, hocasının yüzünü kara çıkarmadı ve attığı gollerle Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışının içinde tutuyor. Cumartesi oynanan Trabzonspor derbisinde de golünü atan Brezilyalı, son 7 maçta 7'nci kez fileleri havalandırmayı başardı.

REKORA 5 GOL KALDI

Sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarlarda 21'nci kez gol sevinci yaşayan Talisca, 2017- 18'deki Beşiktaş dönemini geride bıraktı. Sambacı, 2022-23'teki Al-Nassr sezonunu da egale etti. Brezilyalı 10 numara, kalan maçlarda 5 kez daha gol sevinci yaşarsa kariyerinin en çok gol attığı sezonunun yaşayacak. Anderson Talisca'nın bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 4 de asisti bulunuyor. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
